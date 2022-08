Brauchtum in Mönchengladbach : Von „Queen“ bis zum Königshaus in Speick

Mönchengladbach Rock im Zelt, aber auch Marsch und Blasmusik – das gehörte am Wochenende beim Bürgerschützenverein St. Hermann-Josef Speick zum Festprogramm. Gefeiert wird noch bis Montag (29. August).

Viele Gladbacher Schützenbruderschaften eröffnen ihre Schützenfeste statt mit Tanz- oder Blasmusik inzwischen mit einer Rocknacht – entweder mit einem DJ oder mit Live-Musik. Damit sollen Schützenfeste noch mehr für jüngeres Publikum attraktiv werden. Der Bürgerschützenverein St. Hermann-Josef Speick bot zum Start seines Festes gleich drei Musikrichtungen an. Am vergangenen Freitag (26. August) ging’s nach dem Maisetzen am Pfarrheim zur „Speicker Wies’n“. So nennen die Schützen ihren Festplatz, der im Grünen innerhalb der Freizeitanlage am Matthias-Kronen-Weg liegt. Den Abend, zu dem sich jüngere und ältere Besucher eingefunden hatten, eröffneten das Reitercorps Gerichhausen und das Bundesschützen-Tambourcorps Wickrath mit Marschmusik. Die Gruppe „Queen May Rock“ war mit ihrer Show und den Hits von der legendären britischen Band Hauptact eines langen und lauten Abends. Dazwischen sorgte DJ Marc Thönes für Stimmung.