Europäische Akademie für Glasmalerei : Vatikan-Diplomat zu Gast in Winkeln

Winkeln Jean-Claude Perisett und Hans-Heinrich Grosse-Brockhof besuchten die Europäische Akademie für Glasmalerei in Winkeln.

Mit dem ehemaligen Apostolischen Nuntius und damit höchsten Diplomaten des Vatikans in Deutschland, Jean-Claude Perisett, und dem Ex-Kulturstaatssekretär des Landes, Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, hatte die Europäische Akademie für Glasmalerei im Hause von Annette und Ernst Jansen-Winkeln in Winkeln hochrangigen Besuch. Der Kirchen-Diplomat aus dem Schweizer Kanton Fribourg unterstützt seit langem die Bemühungen der Akademie um Schutz und Erhalt des Kulturgutes Glasmalerei, der immer weitere Kirchen-Abrisse entgegenstehen. Seinem Einfluss ist unter anderem der Beschluss des Päpstlichen Rats für Kultur von Dezember 2018 zu verdanken, mit dem Gemeinden verpflichtet werden, Entweihungen und Verkäufe von Kirchengebäuden zu vermeiden. „Leider werden diese Vorschriften in Deutschland noch weitgehend ignoriert“, bedauerte der Diplomat. Als Kuratoriumsmitglied der Akademie will er sein kulturpolitisches Gewicht deshalb auch bei einer in den nächsten Tagen erstmals tagenden Kommission einbringen, in der die komplexen rechtlichen Fragen um den Erhalt der Glasmalerei besprochen werden.