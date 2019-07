Spende der Schaffrath Stiftung : Tagestreff bekommt neue Spinde für Wohnungslose

Mönchengladbach Wohin mit Dingen, die mir persönlich wichtig sind? Das ist für viele Wohnungslose eine schwierige Frage. Neue Spinde im Bruno-Lelieveld-Haus helfen ihnen, die Sachen sicher unter zu bringen. Das ist aber nicht alles, was die Besucher brauchen.

Im Tagestreff im Bruno-Lelieveld-Haus gibt es bald 20 neue Spinde, in die wohnungslose Besucher Gegenstände einschließen können, die ihnen besonders am Herzen liegen. „Vor allem Kleidung, aber auch Fotos werden von den wohnungslosen Menschen gern sicher aufbewahrt. Draußen besteht immer die Gefahr, beklaut zu werden“, sagt der Leiter des Tagestreffs Holger Knübben. Für die rund 80 bis 100 Besucher pro Tag würden diese dann nach Bedarf verteilt. Die neuen Spinde werden von der Schaffrath Stiftung für Soziales gespendet: „Wir wollen immer da helfen, wo Menschen in Not sind. Die Hilfe soll auch unmittelbar sein – wir gucken uns also vorher die Projekte vor Ort genau an“, so die Begründung.