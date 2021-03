Mönchengladbach sucht Bewerber : Zweite Runde im Heimat-Preis

Mönchengladbach Die Vereine „Dorf Campus Wanlo“, „Dorfgestaltung Sasserath“ und die „Suppentanten“ wurden bereits mit dem hoch dotierten Preis ausgezeichnet. Jetzt sind wieder Bewerbungen möglich.

Die Stadt verleiht in diesem Jahr erneut den Preis auf Grundlage des Landesprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.“ Bewerben können sich Vereine, Organisationen, Initiativen oder Einzelpersonen mit innovativen Heimatprojekten und Aktionen. Das teilte die Stadt mit. Der Heimat-Preis wird in drei Preiskategorien verliehen: Erster (8.000 Euro), zweiter (4.000 Euro) und dritter Platz (3.000 Euro). Bewerbungen sind online möglich unter https://stadt.mg/heimatpreis.

Bewerber können eine Projektskizze einreichen, aus der sich eine Zuordnung zu den Preiskriterien ergibt. Auf der städtischen Homepage finden sich weitere Informationen und Erläuterungen zu den Kriterien. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2021. Über Zuerkennung des Heimat-Preises und die Rangfolge entscheidet der Rat auf Vorschlag einer Jury, der der Oberbürgermeister sowie jeweils ein von den Fraktionen zu benennendes Mitglied angehören. Der Heimat-Preis wird voraussichtlich am 23. August verliehen. Weitere Nachfragen zum Thema per E-Mail an heimatpreis@moenchengladbach.de sowie telefonisch unter 02161-25 2517 (Sabine Kolsdorf).