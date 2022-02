Mönchengladbach Hochschule Niederrhein : Studierende präsentieren die textile Zukunft

Mönchengladbach Mit ihren Abschlussarbeiten beeindruckten die Studierenden des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik ihre Kommilitonen und Professoren. Das sind die Sieger.

(RP) Vielfältig und geprägt von nachhaltigen Ansätzen waren die Abschlusspräsentationen der diesjährigen Fünft-Semester-Projekte am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein . Siebzehn interdisziplinäre Teams mit jeweils fünf bis sieben Studierenden entwickelten innovative Produktideen, kleine Kollektionen oder Marketingkonzepte, die sie in zwölf Minuten präsentierten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Mathias Muth .

Unter dem Schlagwort „Upcycling“ sind in vielen Teams neue Produkte aus alten Materialien entstanden. Gebrauchten und aussortierten Segeltuchen hauchte das Team um Lea Lüpsen neues Leben ein: Aus dem langlebigen Material stellte es Möbel und Lampen her. Die „Cleen Sailing Initiative“ gab das Projekt in Auftrag. Für die neuen Räumlichkeiten der Jeansproduktion von „C&A Factory for Innovation in Textiles“ im Monforts-Quartier Mönchengladbach entstand ein textiles Raumgestaltungskonzept für den Mitarbeiterbereich.