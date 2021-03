Sportsbar in Mönchengladbach : Kneipe Manamana erhält Anstrich mit Borussia-Bezug

Mönchengladbach Die beliebte Sportsbar und Borussia-Fankneipe am Alten Markt wird derzeit von einem Baugerüst eingehüllt. Wirt Hauke Jacob will aber noch nicht zu viel über das neue Erscheinungsbild verraten. Aber er verbindet eine Botschaft damit.

Noch sehen Passanten am Alten Markt einfach ein großes Baugerüst, das derzeit das Brauhaus Manamana umgibt. Bald jedoch wird die Fassade der beliebten Sportsbar und Borussia-Fankneipe in der Mönchengladbacher Altstadt in neuem Glanz erstrahlen. Allzu viel über das neue Erscheinungsbild will Gastwirt Hauke Jacob indes noch nicht verraten. Klar ist jedoch: Einen Borussia-Bezug werde das Werk an der Außenfassade auf jeden Fall haben.