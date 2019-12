Premiere in Mönchengladbach : Spendenerlös von 11.720 Euro bei Christmas Classics Charity

Mönchengladbach Der Kinderschutzbund, die Insel Tobi, das JUKOMM und der Tierschutz Mönchengladbach erhielt knapp 3000 Euro.

Gut gefüllt mit roten Schokoladenherzen und süßen Glücksbärchen war die Weihnachtsdose, die Heidrun Eßer den Mitgliedern der Remember Band als „Musikernahrung“ überreichte. Dies sei ein herzliches Dankeschön für den Einsatz bei der Christmas Classics Charity. Jeder Empfänger brauche das Geld, so die Repräsentantin des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Mönchengladbach. Sie nahm stellvertretend für den Verein einen Scheck in Höhe von 2930 Euro an. Drei weitere Schecks in gleicher Höhe gingen an die palliativmedizinische Einheit „Insel Tobi“ im Krankenhaus Neuwerk, das Kinder- und Jugendzentrum JUKOMM und den Tierschutz Mönchengladbach. Bandmitglied Michael Sommer dankte den Vertretern von 17 Firmen aus Stadt und Region, die maßgeblich dazu beigetragen hatten, dass zur Erstauflage der Christmas Classics Charity Spenden in Höhe von 10.805 Euro zusammenkamen. Mit einer Mindestspende von 25 Euro hatten Unternehmer und Selbständige ihren Mitarbeitern ein vorweihnachtliches Konzert mit der Remember Band ermöglicht. Auf mehrfache Anregung der Besucher war eine Spendenbox aufgestellt worden, die zudem mit 915 Euro gefüttert wurde. So ergab sich eine Gesamtsumme von 11.720 Euro, die zu 100 Prozent an die lokalen Empfängern geht. Band, Techniker und Helfer hatten auf ein Honorar verzichtet.