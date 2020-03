Schluss nach 750 Kilometern : Spendenaktion trotz Tourabbruch erfolgreich

Mönchengladbach Rund 1300 Kilometer wollte Stefan Mörkels in acht Tagen mit dem Fahrrad bewältigen. Nach gut der Hälfte der Strecke musste er sich den widrigen Wetterbedingungen an der norddänischen Küste geschlagen geben.

„Ich finde, dies ist ein beachtliches Ergebnis, und ich freue mich riesig, dass die Aktion auch bei den Mönchengladbachern so gut angekommen ist“, sagt Mörkels nach seiner Rückkehr in Deutschland. „Trotz Abbruch in Skagen nach 750 Kilometern würde ich die Tour als vollen Erfolg bezeichnen.“ Die Tour, die Mörkels sich herausgesucht hatte, war die Transcimbrica. Auf 1339 Kilometern ging es ab Samstag, 7. März, um 0.01 Uhr, von Hamburg aus bis zum nördlichsten Punkt des dänischen Festlandes und wieder zurück. Die Tour zeichnet sich dadurch aus, eine der ersten des Jahres mit entsprechend winterlichen Temperaturen zu sein. Die Tourteilnehmer sind komplett auf sich gestellt, müssen sich unterwegs versorgen. Übernachtet hat Mörkels in sogenannten Holz-Sheltern, die in Dänemark entlang von Wander- und Radwegen stehen.