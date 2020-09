Spende der Stadtsparkasse : Mit dem „Corona-Topf“ gemeinsam durch die Pandemie

Jutta Meisenberg, die stellvertretende Filialleiterin der Sparkassenfiliale Morr (hinten links) beim Besuch in der Hermann-Gmeiner-Schule. Foto: Stadtsparkasse Mönchengladbach

Mönchengladbach 50.000 Euro spendet die Stadtsparkasse Mönchengladbach an lokale Vereine und Organisationen, die durch die Pandemie Einbußen erlitten haben.

Auch die Stadtsparkasse hat die Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Und zwar in Form von unzähligen Förderkrediten für betroffene Unternehmen und Tilgungsaussetzungen bei bestehenden Finanzierungen. Genau in dieser Zeit entstand die Idee, auch gemeinnützigen Vereinen und Organisationen finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Die Spendenkampagne „Corona-Topf“ richtete sich an alle, die Einbußen durch die Corona-Krise erlitten haben. Insgesamt 50.000 Euro Fördermittel stellte die Stadtsparkasse im „Corona-Topf“ zur Verfügung.