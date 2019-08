Gut gemacht : Sparkasse spendet 10.000 Euro für Familienzentrum

Eine Spende der Sparkasse an den Verein Menschen im Zentrum“ (v.l.): Markus Mainz, Dagmar Pohl, Ralf Günther. Foto: Menschen im Zentrum e. V./Menschen im Zentum e.V.

Mönchengladbach Die Stadtsparkasse Mönchengladbach hat 10.000 Euro aus dem PS Sparen an den Verein „Menschen im Zentrum“ gespendet. Markus Mainz, Leiter der Filiale Neuwerk, übergab die Spende an Ralf Günther, Geschäftsführer von Menschen im Zentrum, und an Dagmar Pohl, Leiterin des Integrativen Montessori Familienzentrums.

