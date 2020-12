5000 Euro für den guten Zweck : Sparkasse mit Tombola für den Verein „Christkindlmarkt“

Mönchengladbach Die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale am Alten Markt engagieren sich seit Jahren für den Verein. Da die Corona-Pandemie viele Aktion in Mönchengladbach unmöglich macht, wurden sie kreativ.

Der 48. Mönchengladbacher Christkindlmarkt konnte wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 28. November stattfinden. Die Stadtsparkasse Mönchengladbach, deren Mitarbeiterteam der Filiale am Alten Markt seit vielen Jahren mit einem Stand beim traditionellen Markt vertreten ist, initiierte stattdessen eine Tombola in der Sparkassenfiliale Alter Markt. „Innerhalb von nur zwei Tagen haben wir 1000 Lose zum Stückpreis von fünf Euro verkauft“, berichtet Filialleiter Burkhard Wingerath . „Wir hätten nie gedacht, dass die Resonanz so riesig ist, sowohl bei unseren Kundinnen und Kunden, vor allem aber auch bei zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtsparkasse.“

Bei der offiziellen Spendenübergabe an den Verein Christkindlmarkt sagte Charlotte Lorenz vom Vereinsvorstand: „Es ist ganz wunderbar, wie in vielen kleinen Aktionen der Christkindlmarkt weiterlebt und das Christkindlmarkt-Feeling auf ganz unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommt.“ So gab es zum Beispiel in unterschiedlichen Geschäften den Mund-Nase-Schutz im Christkindlmarkt-Design zu kaufen. Doch das war nicht die einzige Aktion. Auch durch den Verkauf von Marmelade und Backbüchern erzielt der Verein Erträge, die ebenso wie die 5000 Euro aus dem Losverkauf der Stadtsparkasse traditionell Behinderten-Einrichtungen in Mönchengladbach zu Gute kommen. RP