Silberputz im Dicken Turm : Stadtschützenfest: Die Zeichen stehen auf Sonne

Mönchengladbach Vor dem Stadtschützenfest legten Promis aus der Stadt im Dicken Turm Hand an, damait das Königssilber von Majestät Walter Dunkel bereit ist für drei Tage Festfreuden in der Gladbacher Innenstadt.

Wer nah an die Sonne will, muss mit Hitze rechnen. Insofern war es angemessen, dass im Dicken Turm am Abend gemütliche Wärme herrschte, als der Bruderrat zahlreiche prominente Gäste aus der Stadt zum Silberputz begrüßte. „Wer hat die Anzugsordnungserleichterung genehmigt?“, wollte Horst Pawlik wissen, als er die bei vielen Gästen abgelegte Jacken erblickte. Natürlich tat dies Bezirksbundesmeister Horst Thoren, und er tat dies mit dem Segen der anwesenden Mediziner: Die Neuwerker Chefärzte Ralf Dürselen und Professor Frank Granderath etwa mit ihrem Geschäftsführer Markus Richter, Professor Andreas Lahm (Geschäftsführer Maria Hilf) und Professor Gunter Konrad hatten nichts einzuwenden. „Jetzt haben wir alle einen Eindruck, welches Wetter uns an den kommenden drei Tagen zum Stadtschützenfest erwartet“, sagte Thoren. Hochsommer zum Fest am Sonnenhausplatz nämlich, das am Freitag mit dem Bühnenprogramm (ab 14 Uhr) und dem Heimatsingen (16.45 Uhr) beginnt. Da passt es gut, dass sich Bezirkspräses Johannes van der Vorst schon einen Sonnenhut sicherte und Thoren kleine Präsente in Eselform verteilte – passend zum Motto „Tischlein deck Dich!“. Pfarrer Manfred Riethdorf bekam den Esel „Hotte“, nur der frühere NEW-Vorstand Friedhelm Kirchhartz ging mit einem Dudelsack unterm Arm nach Hause. Für den angemessenen Beifall sorgte RP-Karikaturist Nik Ebert mit einem „Applaus!“-Schild.