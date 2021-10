Mönchengladbach Spende der Serviceclubs : Service-Clubs spenden 12.000 Euro für das Frauenhaus Rheydt

Weil der Neujahrsempfang pandemiebedingt im Januar nicht stattfinden konnte, übergaben die Serviceclubs nun bei einem Mittagessen ihre Spende. Eingeladen hatte der Zonta Club Mönchengladbach II.

„Der vom Zonta Club Mönchengladbach I eingeführte Neujahrsempfang liegt mir sehr am Herzen. Ich finde die Idee immer noch sehr gut, dass alle Clubs bei unterschiedlicher Ausrichtung ein gemeinsames Projekt in unserer Stadt unterstützen“, sagt Präsidentin Brigitte Kamphausen. Sie betont, dass gerade während der Corona-Zeit Frauen und Kinder wieder stärker unter häuslicher Gewalt gelitten hätten. Daher habe sich der Zonta Club Mönchengladbach II für dieses Projekt entschieden.

Über ihren Beruf als Richterin sei sie zudem für das Thema sensibilisiert. Für die Ausrichtung des kommenden Neujahrsempfangs übergab Kamphausen den Staffelstab an den Inner Wheel Club Mönchengladbach. Der sprach durch seine Vertreterin Martina Schmidt eine Einladung an alle Serviceclubs für den 23. Januar 2022 aus. Das vom Inner Wheel Club vorgestellte Förderprojekt für 2022, die Unterstützung der Insel Tobi nach deren Umzug, wurde begrüßt. Die Insel Tobi eine palliative Kurzzeitpflege für chronisch kranke Kinder. anw