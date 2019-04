Segelfluglager in Wanlo : Segelfliegen - von 0 auf 100 in drei Sekunden

Mönchengladbach An mehreren Tagen Konnten Interessierte in Wanlo kennenlernen, wie es sich anfühlt, mit einem Segelflieger unterwegs zu sein.

Als würde man mit einer riesigen Gummizwille in den Himmel geschossen: Aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde in knapp drei Sekunden. Das schaffen sonst nur Spitzensportwagen. Am Ende der Strecke ist der Luxusschlitten jedoch nicht 400 Meter über dem Erdboden – das können nur Segelflugzeuge. Oben angekommen erwartet einen kein Lärm, sondern nur das Rauschen des Windes, eine grandiose Aussicht und das Gefühl von grenzenloser Freiheit. "Segelfliegen ist eines der schönsten Hobbys der Welt", schwärmt Fluglehrer Tim Eppels. Wer das für sich selbst herausfinden wollte, hatte beim Segelfluglager in Wanlo die Gelegenheit dazu. „Man muss herkommen und das Segelfliegen ausprobieren. Es gibt keinen Ersatz für den eigenen Eindruck, kein Buch kann das bieten!“, schwärmt Tim Eppels.