Neues Lernprojekt Schulministerin im Gymnasium an der Gartenstraße

Schon länger ist das Gymnasium an der Gartenstraße, das auch zu den Zukunftsschulen in Mönchengladbach zählt, dabei, innovative Lernräume zu schaffen, in denen Lernen mit digitalen Medien immer und überall möglich ist. Und das heißt nicht nur, dass W-Lan und ausreichend Tablets zur Verfügung stehen. „Wir wollen unsere Strukturen ändern“, sagt Giunta. Wie das gelingen kann, soll bei der Regionaltagung „Grenzen der Individualisierung neu denken“ am 20. März im Gymnasium an der Gartenstraße deutlich werden, zu der Vertreter aller Netzwerkschulen, der Bezirksregierung und des Schulministeriums eingeladen sind. „Wir erwarten rund 200 Teilnehmer“, sagt der Schulleiter des Gymnasiums an der Gartenstraße.