Simulierte Bundestagswahl : So lief die Juniorwahl 2021 in Mönchengladbach

So lief die Juniorwahl 2021 in Mönchengladbach

Mönchengladbach Dass Jugendliche nicht wählen dürfen, empfinden viele als ungerecht. Um zumindest ein Gefühl fürs Wählen zu bekommen, haben Schulen die diesjährige Bundestagswahl simuliert.

1,1 Millionen Schüler haben sich in allen Teilen Deutschlands in den Tagen vor der Bundestagswahl am 26. September an der sogenannten Juniorwahl beteiligt. Das seit 1991 durchgeführte Projekt, in dessen Rahmen bereits mehr als 60 Wahlen veranstaltet wurden, spricht viele junge Menschen an, kann als Instrument der politischen Bildung bestehende Einstellungen verändern und vermittelt Lust auf gesellschaftliche Teilhabe.