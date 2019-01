Stadtgespräch Mönchengladbach: Schüler werden Archäologen

Mönchengladbach Die Siebtklässler des Hugo-Junkers-Gymnasiums lernen hautnah kennen, was Archäologie bedeutet. Dafür sorgt Lehrer Reinhard Bitter, Sohn des Heimatforschers Hans-Jürgen Bitter.

Welche Funktionen hat ein Faustkeil? Warum gaben die Ägypter ihren verstorbenen Angehörigen kleine Figuren, sogenannte Uschebtis, mit auf die Reise ins Jenseits? Diese und andere Fragen stellen sich die Siebtklässler des Hugo-Junkers-Gymnasiums nicht nur während des klassischen Geschichtsunterrichts, sondern auch im Fach „Kult“. Diese Unterrichtsstunden, die es am Hugo-Junkers-Gymnasium gibt, umfassen alles, was mit kultureller Bildung zu tun hat.

Im Laufe der Jahre erproben sich die Schüler zum Beispiel als Schauspieler, Regisseure und Bühnenbildner. Und da ‚Kultur‘ nicht nur das Theater umfasst, hat die Schule mit Radio Exlex einen Partner, der junge Menschen die immer wichtigere Medienkompetenz vermittelt. Seit diesem Schuljahr gibt es im Rahmen von „Kult“ eine Kooperation mit Mönchengladbacher Sammlern, die für den Unterricht museale Fundstücke zur Verfügung stellen, die normalerweise nur in Glasvitrinen zu sehen sind, am Hugo-Junkers-Gymnasium aber in die Hand genommen werden können. Die Aura der Originale führt zu enormer Motivation und prägt das Geschichtsbewusstsein der jungen Forscher.