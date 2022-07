LVR-Förderschule in Mönchengladbach : Schüler qualifizieren sich für „Jugend trainiert“ in Berlin

Mönchengladbach Zehn Schüler der LVR-Förderschule Mönchengladbach jubelten über ihre Qualifikation für die Finalveranstaltung von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. Jetzt geht es nach Berlin.

Zehn Schüler der LVR-Förderschule Mönchengladbach haben sich für die Bundesfinalveranstaltungen von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ im September 2022 in Berlin qualifiziert. Nach langer Zeit ohne überregionale Sportfeste und Wettkämpfe durfte das Team am 14. Juni als letztmaliger Bezirkssieger mit der Schulmannschaft an den Landesmeisterschaften NRW der Para-Leichtathletik (Jugend trainiert für Paralympics) teilnehmen. Am Ende jubelte die Mannschaft über den ersten Platz vor den LVR-Förderschulen aus Leichlingen und Brauweiler, die punktgleich den zweiten Platz belegten.