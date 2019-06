60 Jahre nach dem Abitur : Wiedersehen in der Volkshochschule

Ehemalige Klassenkameraden trafen sich in der Volkshochschule, in der früher das Math.-Nat.-Gymnasium beheimatet war. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ehemalige Abiturienten des Math.-Nat.-Gymnasium treffen sich regelmäßig – und das seit 60 Jahren. Ihr damaliger Klassenlehrer ist immer noch mit dabei.

Eine gymnasiale Klassengemeinschaft, die Jahr für Jahr in Windberg, sei es Jahrzehnte im Haus Baues oder nun in der „Ulme“, ihr Abitur feiert, ist eine Besonderheit. Wenn es dann zum 60. Mal ist, muss dies in der Heimatstadt im größeren Rahmen begangen werden. So lud zuletzt der ehemalige und damit „ewige Klassensprecher“ Heino Weber seine noch lebenden Conabiturienten ein. Ein kleiner Festbeirat unterstützte ihn bei der Planung.