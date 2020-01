Schaffrath Koch- und Grill-Akademie : Schauspieler Stephan Luca tischt auf

Mönchengladbach Er ist bekannt aus Filmen wie „Keinohrhasen“, „Männerherzen“ oder dem Erzgebirge-Krimi: Jetzt war Schauspieler Stephan Luca in einer anderen Rolle in Mönchengladbach. Auch ein befreundeter Ex-Nationalspieler war bei dem besonderen Koch-Event dabei.

Regelmäßig treffen sich in Hamburg drei Männer, um gemeinsam und für Freunde zu kochen: Schauspieler Stephan Luca , Ex-Nationalspieler Heiko Westermann und der Gastronom Enzo Ciaramaglia. Da kommt mal die thailändische Suppe Tom Kha Gai auf den Tisch, oft Italienisches, meist mehrere Gänge. Gastronom Enzo ist dabei als Profi die steuernde Instanz. Doch die anderen beiden kochen aus Leidenschaft. Sie waren jetzt bei einem Grill-Event in Mönchengladbach: Schauspieler Luca assistierte in der Koch- und Grill-Akademie Chefkoch Marcel Blum und Jamil H. Amaro und servierte den rund 200 Gästen, die von Renate Schaffrath und Marc Fahrig begrüßt wurden, ein „fliegendes Menü“.

Essen habe in seiner Familie schon immer eine große Bedeutung gehabt. Die Mutter, „eine sehr gute Köchin“, stammt aus dem früheren Jugoslawien und habe die Küche Schwabens (Luca wurde in Stuttgart geboren) mit der Serbo-Kroatiens kombiniert. „Das Essen war in unserer Familie immer der Mittelpunkt des Tages“, sagt Luca. Und was ist seine Spezialität, wenn er selbst am Herd steht? „Das einfachste und das schwierigste italienische Gericht: Penne al ragu.“ In Deutschland besser bekannt in der Variante Spaghetti Bolognese. Richtig gut werde das, wenn die Zubereitungszeit mindestens sechs bis acht Stunden umfasse, „noch besser ist, das am Vortag zuzubereiten“.