Wunschbaum-Aktion des SKF Mönchengladbach : Schaffrath übergibt Geschenke

Mönchengladbach Mit der Wunschbaum-Aktion will der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) bedürftigen Kindern und Jugendlichen ihre Weihnachtswünsche erfüllen. Die Schaffrath-Kunden brachten 106 Geschenke zusammen.

Schon im Oktober nahm Marc Fahrig, Geschäftsführer von Schaffrath, den Kontakt zu Birgit Kaatz, Geschäftsführerin des Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Mönchengladbach, auf. Schaffrath wollte an der Wunschbaum-Aktion teilnehmen und den Kindern und Jugendlichen der Wohngruppen des SKF etwas Gutes tun. Circa zwei Wochen hatten die Kunden des Möbelhauses die Gelegenheit, den Kindern ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen. Am Montag war es dann so weit und die Geschenke wurden übergeben.

Der SKF verfügt in seinen Einrichtungen über verschiedene Beratungs- und Hilfsangebote. Diese richten sich an Frauen sowie Kinder und Jugendliche. Bei den Jüngeren versucht der SKF in erster Linie, ein gemeinsames Leben in der Familie wieder möglich zu machen. Klappt das nicht, helfen sie den Jugendlichen bei der Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben.