Wunschbaum-Aktion : Santander beschenkt 420 Kinder

Mönchengladbach Geschenkwünsche von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu erfüllen, gehört bei Santander zur traditionellen Wunschbaumaktion.

Zum 15. Mal startete Santander in der Vorweihnachtszeit seine Wunschbaumaktion. Die liebevoll verpackten Geschenke wurden an Vertreter von sechs sozialen Einrichtungen aus der Region übergeben. In Begleitung der Vertreter besuchten außerdem zwei junge Mütter sowie einige der beschenkten Kinder die Unternehmenszentrale in Mönchengladbach, um die Geschenke entgegenzunehmen.