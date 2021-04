Treffen in Mönchengladbach : RP-Herausgeber besucht den OB

Mönchengladbach Bei dem Treffen ging es nicht nur um Projekte in Mönchengladbach, sondern auch um die gemeinsame Begeisterung für einen Fußballverein.

Der Gedankenaustauch war beiden wichtig: So saßen Oberbürgermeister Felix Heinrichs und RP-Herausgeber Florian Merz-Betz unter Corona-Bedingungen zusammen, um mit Abstand und bei offenem Fenster über Mönchengladbach zu sprechen. Ein Thema verband Heinrichs und Merz-Betz sofort: Sie teilen die Begeisterung für Borussia. Heinrichs stellte Mönchengladbach als „Stadt der Dörfer vor“, deren Zusammenhalt aus der Vielfalt erwachse und im Sport ein wichtiges verbindendes Element habe. Besonderes Interesse fanden bei Merz-Betz die Leuchtturmprojekte – zum Beispiel das neue Rathaus in Rheydt und der Wissens-Campus. Darüber hatte er in der Stadtpost bereits viel gelesen und war jetzt an weiteren Details interessiert. Der OB gab bereitwillig Auskunft. Der nächste größere Austausch mit weiteren Gesprächspartnern ist für die Zeit nach dem Lockdown geplant, wenn Borussia wieder mit Publikum spielt und der RP-Treffpunkt „MG ist IN“ wieder zusammenkommen kann. RP