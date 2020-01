Jugendprojektwerkstatt Odenkirchen : Roter Teppich für eine echte Filmgala

Die Jugendprojektwerkstatt Odenkirchen feierte Filmuraufführung in der Alten Schule in Sasserath. Foto: B. Erven

Mönchengladbach Zehn Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren hatten sich mit dem Thema Kinderrechte auseinandergesetzt.

Aufgeregt erwarten zehn Mädchen ihren Auftritt auf dem roten Teppich: In der Jugendprojektwerkstatt Odenkirchen wird eine echte Filmgala gefeiert – mit Popcorn, Getränken, Fotos und vielen Gästen. Die Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren hatten sich ein halbes Jahr lang mit dem Thema Kinderrechte auseinandergesetzt – Gesetze studiert, Interviews geführt, ihre eigenen Ideen zum Thema in Malerei und Schauspiel umgesetzt und schließlich verfilmt. Betreut wurden sie von Heike Kox, Kulturpädagogoin des SKM Rheydt. Auch ein Besuch im Familienzentrum Kommerweg stand für die Filmarbeiten auf dem Programm. Das Familienzentrum hat die Kinderrechte in sein Konzept aufgenommen, und die Jugendlichen konnten den Vorschulkindern in einer gemeinsamen Malaktion besonders den Artikel 2 „Das Recht auf Gleichbehandlung“ erklären.