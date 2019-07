Prinzengarde Rheydt : Spende für die Eltern-Akademie

v.l.: Dieter Beines, Markus Paulussen (2. Vorsitzender GRPG), Schirmherr Hans Wilhelm Reiners, Hartmut Skreba (Schatzmeister Elternakademie), Christoph Ringel (Schatzmeister GRPG), Kinderarzt Ralph Köllges. Foto: Markus Rick/Markus Rick (rick)

Seit Jahren spendet die Große Rheydter Prinzengarde ihren Erlös aus dem Prinzenbiwak an soziale und wohltätige Einrichtungen in der Stadt. Diesmal geht das Geld an den Verein Eltern-Akademie Mönchengladbach-Rheydt.

Die Akademie will Eltern wichtige Informationen zur Vermeidung von Unfällen und zum Eingreifen im Ernstfall geben.