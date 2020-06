Unterstützung in Corona-Krise : Motorsport-Club spendet an Tiergarten

Odenkirchen Der Tiergarten in Odenkirchen hat durch die Corona-Krise Einnahmen eingebüßt. Unterstützung bekam er jetzt vom Rheydter Club für Motorsport. Die Auto-Enthusiasten übergaben eine Spende über 1000 Euro.

„Wir möchten den Tiergarten in Odenkirchen speziell in den schweren Corona-Zeiten unterstützen, denn er ist so wichtig, gerade für Familien in Mönchengladbach und darüber hinaus“, betont Ralph Gerd Schlüter, Vorsitzender des Rheydter Clubs für Motorsport.