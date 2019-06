Poppenborg ist Nachfolger : Ex-OB Bude unterliegt bei Wahl zum Gardechef

Mönchengladbach Thomas Poppenborg bewarb sich bei der Jahreshauptversammlung für viele überraschend für das Amt. Die Abstimmung erfolgte geheim.

Die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach hat einen neuen Vorsitzenden. Er heißt Dr. Thomas Poppenborg und ist Nachfolger von Norbert Bude . Für etliche Mitglieder überraschend bewarb sich Poppenborg bei der Jahreshauptversammlung um das Amt, für das auch Bude nach vierjähriger Amtszeit erneut kandidierte. Poppenborg, von Beruf Zahnarzt, setzte sich in der Abstimmung mit einer deutlichen Mehrheit gegen den ehemaligen Mönchengladbacher Oberbürgermeister durch. „Es gab 50 Stimmen für Herrn Poppenborg, 35 für Herrn Bude und sechs Enthaltungen“, so der Presseoffizier der Garde, Stefan Neus .

Poppenborg hatte dem Gardevorstand bereits als Tanzmeister angehört. Der Gedanke, das Amt des Vorsitzenden anzustreben, sei während seiner Vorstandstätigkeit gereift, sagt Poppenborg. Vor etwa sechs Monaten habe er sich dann zur Kandidatur entschlossen. „Es gehört in einer lebendigen Demokratie immer dazu, Alternativen zu haben. Ich möchte die Garde basisnah im Team führen und vor allem auch unsere Mitglieder stärker in die Arbeit einbinden“, sagt Poppenborg.

Mit diesem offenbar betont integrierenden Führungsstil nach innen will der Neue auch Resultate in der Außenwirkung erzielen. Sein vorrangiges Ziel sei, noch mehr Menschen für Karneval und die Garde zu begeistern. „Neben dem Kern unserer Aufgabe, welches die Prinzenpaarbegleitung ist, gibt es da einige Stellschrauben: mehr Präsenz unterem anderen auch durch eigene Veranstaltungen, Förderung von Jugend- und Tanzgarde, Intensivierung und Entwicklung von Synergien mit anderen Garden“, sagt Poppenborg. Er könne sich auch vorstellen, dass sich die Prinzengarde in sozialen Projekten engagiere.