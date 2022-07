Poll Immobilien und Erste Stadtgarde : Mönchengladbacher unterstützen die Tafel mit einer Spende

Jan Helmut Drenker übergab Diane Holzapfel von der Tafel (2. v. l.) eine Spende in Höhe von 5000 Euro, hier mit Gjelsime Skrypka (l.) und Jil Schlaffen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Durch die gestiegenen Lebensmittelpreise kommen immer mehr Bedürftige zur Tafel. Poll Immobilien und Mitglieder der Ersten Stadtgarde möchten die angespannte Situation mit einer Spende entlasten.

Als Verein, in dem sich Ehrenamtliche um Bedürftige kümmern, ist die Mönchengladbacher Tafel auf Spenden angewiesen. Die Zahl der Bedürftigen ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Über gleich zwei höhere Beträge konnten sich die Tafel-Vorsitzende Monika Bartsch und ihr Team in den vergangenen Tagen freuen.