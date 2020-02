Nach Derby-Absage : Polizei-Verpflegung für Feuerwehrleute

Mönchengladbach Weil das Derby aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste und mehrere Hundert Polizisten unverhofft „dienstfrei“ bekamen, hatte ein ganzer Berg bereits gepackter Proviant-Pakete plötzlich keine Abnehmer mehr. Das sollte sich ändern.

Für ein solch großes Aufgebot hatte die Polizei im Vorfeld Verpflegungsbeutel bestellt. Schließlich war man davon ausgegangen, dass es für die Einsatzhundertschaften ein langer Arbeitstag wird. Als am Sonntagmorgen die Spielabsage kam, waren die Lebensmittel, die zur Verpflegung der Polizisten gedacht waren, bereits geschmiert, gekocht und verpackt. Eine Abbestellung der Proviant-Pakete war also nicht mehr möglich.

Aber die Lebensmittel einfach in Abfallcontainer werfen? Das wollte die Polizei auch nicht. In der Verwaltung wurde zuerst gegrübelt, dann sortiert. In der Polizeileitstelle wurde währenddessen fleißig telefoniert und organisiert. Dann wurde der gefasste Plan umgesetzt: Kolleginnen und Kollegen der Wache unterstützten spontan dabei, immer wieder einen Streifenwagen loszuschicken, um die Lebensmittel-Tüten an verschiedene Institutionen und bedürftige Menschen in der Stadt zu geben. Am Ende landeten fast alle gelieferten Proviant-Pakete bei Menschen, die sie auch dankbar verzehrten.