Spende in Mönchengladbach : Mit dem Paralleltandem durch Neuwerk

Spende in Mönchengladbach

Auf dem Paralleltandem können die Bewohner des Wohnhauses Am Lohsenweg zu Zweit nebeneinander sitzen und so umherfahren. Foto: Stephan Lenzen

Über ein neues Gefährt können sich die Bewohner des Hauses am Loosenweg dank mehrerer Spendengelder freuen. Die Menschen mit Behinderung, die dort leben, können jetzt immer zu Zweit mit einem so genannten Side-by-side-Tandem fahren.

Die Bewohner des Wohnhauses Am Loosenweg in Neuwerk freuen sich über ein neues Paralleltandem, was eigens für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung konfiguriert wurde.