Mönchengladbach Gastronomie : Wieder schlemmen im Palace St. George

Rheindahlen Nach fast sieben Monaten hat das Palace St. George wieder geöffnet. Geschäftsführer Philipp Eberhard und sein Team servieren Gerichte mit Raffinesse begleitet von einem Hauch von Urlaub.

Der Morgen im Palace St. George fängt wieder mit einem guten Frühstück an. Serviert im Wintergarten, dem hellsten Raum des Restaurants im Nordpark. „Während des Lockdowns durften wir hier leider kein Frühstück für unsere Gäste anbieten“, sagt Geschäftsführer Philipp Eberhard . Die Freude darüber, dass er nun wieder mit seinem Team Gäste im Restaurant empfangen kann, ist ihm sichtlich anzusehen.

Das schwarze Besteck und die Gläser sind poliert, die Servietten mit der stilisierten Schloss-Silhouette in einer einfachen Welle gefaltet, so dass die Gäste das Logo mit dem Schriftzug „The Palace“ sehen. Nun können sie wieder in den Samtsesseln Platz nehmen.