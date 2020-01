Karneval in Mönchengladbach : Rot-Weiß Dorfbroich verleiht schmucken Orden an Ex-Prinzessin

Mönchengladbach Die KG Rot-Weiß Dorfbroich hat zum 20. Mal einen besonderen Orden an die ehemalige Karnevalsprinzessin verliehen. Beim Biwak auf dem Harmonieplatz wurde gefeiert.

Ein weiterer Orden für den amtierenden Prinzen sollte es jedoch nicht sein. Ralf Winkels: „Der Prinz wird am Ende der Session mit dem Großorden des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes geehrt und die Prinzessin „nur“ mit einem Blumenstrauß. Das wollten wir nicht. So entwickelten wir den ­Dorfbroicher Hofnarren für die Prinzessin.“

Die Gesellschaft brachte einen neuen Gedanken mit in die Überlegung ein: Die Auszeichnung soll an die Prinzessin des Vorjahres gehen. Und so geschah es am Samstag zum 20. Mal, dass die KG Dorfbroich und Ralf Winkels auf dem Harmonieplatz in Rheydt den „silbernen ­Hofnarren“ verliehen. Das Schmuckstück ist eine jährliche Einzelanfertigung und hat einen Materialwert von rund 600 Euro, ist 100 Gramm schwer und aus echtem Silber. Dazu lassen ihn Diamanten in den Augen, echte ­Rubine, Smaragde und Saphire leuchten.