Jury-Wahl : NEW unterstützt förderungswürdige Initiativen

NEW unterstützt förderungswürdige Initiativen

In der Kantine der NEW-Hauptverwaltung wurden die Schecks an die ausgewählten Vereine und Organisationen vergeben. Foto: Detlef Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Geld für eine Jugendwallfahrt, für neue Kostüme und für besondere Aktionen – zweimal jährlich wählt eine Jury Projekte aus, die eine Zuwendung erhalten.

Jürgen Busse vom Freundes- und Förderkreis des Altenheims Odenkirchen freut sich. Sein Verein erhält von der NEW einen Zuschuss zu einem besonderen Projekt: der Anschaffung einer Tovertafel für die Bewohner des Altenheims. Dabei handelt es sich um eine Art Leinwand mit Beamer. „Besonders Menschen mit Demenz werden dadurch zu einer interaktiven Beschäftigung angeregt“, erklärte Busse am Dienstagabend in der NEW-Hauptverwaltung Mönchengladbach.