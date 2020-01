Krankenhaus Neuwerk : Wechsel an der Klinik-Spitze

Mönchengladbach Sebastian Baum folgt Markus Richter als Geschäftsführer des Neuwerker Krankenhauses nach. Für den Neuen gibt es in den kommenden Monaten einiges zu tun.

Richter werde sich künftig auf seine Aufgaben in der Geschäftsführung St. Augustinus Kliniken konzentrieren, zu denen auch das Neuwerker Krankenhaus seit 2007 gehört. Das teilte die Augustinus Gruppe mit. Zu ihr gehören an 85 Standorten etwa 3000 Betten und mehr als 5300 Mitarbeiter. Ihren Umsatz im Jahr 2018 bezifferte sie auf annähernd 325 Millionen Euro. Veränderungen stehen an. Die Gruppe mit Sitz in Neuss verhandelt seit geraumer Zeit mit der in Solingen ansässigen Kplus-Gruppe, ein ebenfalls katholisch orientierter Träger von Medizin- und Pflegeeinrichtungen, über einen Zusammenschluss. Der ist offenbar auf gutem Wege. In den nächsten Monaten werde man eine zukunftsfähige Führungs- und Trägerstruktur erarbeiten, ein Finanzkonzept zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit aufsetzen, einen Zehnjahresplan entwickeln und die rechtlichen Bedingungen des geplanten Zusammenschlusses klären, hatte die Augustinus Gruppe Mitte Dezember erklärt. Für Markus Richter dürfte es also genug Arbeit geben. In Neuwerk habe er in den vergangenen acht Jahren als Geschäftsführer „viele Meilensteine für die Klinik initiiert und begleitet: Wichtige Weichen für die Gründung des Adipositas-Zentrums und den Aufbau des Netzwerks Altersmedizin“ seien in seiner Amtszeit gestellt worden, sagen seine Arbeitgeber.