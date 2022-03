Abriss der Kirche : Die Schützen übernehmen Kirchenglocke von Dorthausen

Die Glocke bekommt einen neuen Platz in Dorthausen. Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dorthausen Die weiße Kirche in Dorthausen ist Geschichte. Auf dem Grundstück, auf dem das Gotteshaus seit 50 Jahren stand, sollen Wohnhäuser gebaut werden.

Dorthausen Im August 2007 läutete sie zum letzten Mal. Danach blieb die Glocke der Dorthausener Kirche stumm. Der Grund: Der Turm war zu der Zeit schon so marode, dass Schwingungen ihn zum Einsturz hätten bringen können. Jetzt ist die Glocke weg. Von einem Kran wurde sie aus dem Turm entfernt. Und in der vergangenen Woche ist auch die Kirche abgerissen worden.

Die Glocke soll der Gemeinde aber als Erinnerung erhalten bleiben. Sie wird in den Besitz der St. Christophorus-Bruderschaft übergehen und einen neuen Standort bekommen – in der Nähe des Altars, der immer zur Kirmes aufgestellt wird. Wie die Kirchenglocke soll auch das Christophorus-Relief an der Außenwand der Kirche nicht aus dem Ortsbild verschwinden.