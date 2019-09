30 Jahre Francoise Couture Mariage : Modenschau zum Geburtstag im Schloss Wickrath

Im Nassauer Stall am Schloss Wickrath herrschte großer Trubel, denn Francoise Weijs feierte das 30-jährige Firmenbestehen ihrer Firma „Francoise Couture Mariage“.

Vor genau 30 Jahren, im August 1989 machte sich Weijs als gelernte Textiltechnikerin und -gestalterin in Wickrath mit einem Textilfertigungs- und Änderungsatelier selbstständig. Heute steht ihr Atelier in Rheydt, wo sie sich hauptsächlich auf das Nähen von maßgeschneiderten Braut- und Abendmoden konzentriert. Zur ihrer Jubiläumsfeier erschienen viele Freunde, Familienmitglieder, Geschäftpartner und Kunden.

Der Höhepunkt der Feier war die von ihren Töchtern Genevieve und Yvette organisierte Modenschau, welche aus mehreren Teilen bestand: Zunächst wurde ein Blick in die Vergangenheit geworfen, danach in die Gegenwart, indem die aktuelle Kollektion vorgestellt wurde. In den Pausen sorgten Flamencotänzer der Volkshochschule für Programm und Staunen.