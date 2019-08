Chefarzt aus Mönchengladbach wird 65 : Ein Menschenfreund und eine Frohnatur

Mönchengladbach Christoph Müller-Leisse wird am Samstag 65 Jahre alt. Seit 22 Jahren bereichert der Chefarzt Medizin und Karneval.

Ein Mann mit Durchblick wird 65. Christoph Müller-Leisse, Radiologe, Chefarzt, Professor Dr. med., feiert am Samstag Geburtstag. Seine Fähigkeit, beruflich wie privat Einblicke besonderer Art zu gewähren, haben ihn bekannt gemacht. Christoph Müller-Leisse, 1954 in Bonn geboren und nach verschiedenen, erfolgreichen Stationen 1997 an die Kliniken Maria Hilf gekommen, gehört zu den Spitzenmedizinern in der Stadt. Sein Rat ist gefragt – im Krankenhaus, in Fachgremien, bei Kongressen und Tagungen. Dabei behält er – auch aufgrund seiner Körpergröße – stets den Überblick.