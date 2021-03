Kostenpflichtiger Inhalt: Hoher Geburtstag in Mönchengladbach : Mit 102 Jahren noch immer Freude am Backen

Margarete Werres hat das Backen vom Vater gelernt. Am 31. März feiert sie einen besonderen Geburtstag. Foto: Werres

Mönchengladbach Am 31. März feiert Margarete Werres Geburtstag. Wegen der Pandemie geht das im Haus am Buchenhain auch in diesem Jahr nur im kleinen Kreis.