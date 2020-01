Große Rheydter Prinzengarde : Kölsche-Lieder, Mama-Orden und Ton-Probleme

Rheydt Der 85- Geburtstag ist kein närrisches Jubiläum, für die Große Rheydter Prinzengarde aber dennoch ein Grund zu feiern. Hunderte Jecke feierten bei der Sitzung in der Stadthalle mit – allerdings mit akustischen Hindernissen.

„Wir sind die Garde in Schwarz-Weiß“ – mit dem Refrain ihres Gardesliedes zogen in einer schier endlos scheinenden Reihe die Aktiven der Großen Rheydter Prinzengarde auf die Bühne in der Stadthalle. Doch die Moderatoren, Präsident Dieter Beines und ihr Vorsitzender Holger Vits , konnten die Sitzung zum 85. Geburtstag der Garde pünktlich eröffnen.

Das Programm Getragen wurde das vierstündige Programm in der Hauptsache von Aktiven aus den Reihen der Garde: Rheer Knöppkes, Tanzcorps und Gardegirls begeisterten mir ihren Tänzen. Die Garderottis traten, wie schon beim Jubiläumsempfang, mit dem 14-jährigen Nachwuchstalent „Merry“ (Meryem Cengiz) auf. Begeisterung gab es für den „Nachhilfeunterricht in Rheer Platt für Touristen“, vorgestellt von Geschäftsführer Peter Mangold als Oberlehrer. So erfuhren die Gäste, dass „You ten more yen“ einfach in „Guten Morgen“ zu übersetzen ist, oder „Bitter Men tion“ nur ein „Pittermännchen“ ist. Helle Begeisterung, als sich das Prinzen-Paar Axel I. und Niersius Thorsten im Shirt der Gardegirls und mit blauer Sporthose bekleidet unter die tanzenden jungen Damen mischte. Und einen Prinzenpar-Orden gab’s für die Mama des Niersius. Zu den „Rheydter Amateuren“ reihten sich nahtlos die Auftritte der Kölner Profis ein. Die neue Formation der „Boore“ präsentiert ihren Hit „Rut sin de Ruse“, aber auch neue Karnevalsschlager wie „Nichts is so rut un wies“.