Comet-Cine-Center : Kinohelden fürs Fotoalbum

Mönchengladbach Die Superhelden aus den Avengers-Filmen kamen in das Comet-Cine-Center. Dort konnten die Besucher sich mit den Figuren fotografieren lassen.

Trotz des obersten Gebotes „don’t spoil the endgame“ sei ein kurzer Blick in die Story erlaubt. Der Blockbuster ist das epische Finale der Superhelden des Avengers Universums. Jeder der Helden hatte bisher seinen eigenen Einzelfilm. Jetzt sind sie alle vereint in ihrem Kampf gegen den Bösewicht Thanos. Die ganz speziellen Kräfte jedes Superhelden, erlauben es gemeinsam ein vielfaches an Kraft für diesen Kampf aufzubringen. Zuletzt kam der Superheld Captain Marvel – eine Frau – hinzu. Im Jahr davor kämpfte erstmals das Idol Black Panther auf der Leinwand.