„Club der blauen Bändchen“ : Kinderprinzenpaar sammelt für hilflose Kinder

Mönchengladbach Nach einer schwierigen Zeit konnte das Kinderprinzenpaar der Stadt Mönchengladbach, Prinz Louis I. und Prinzessin Theresa I., nun endlich ein Versprechen einlösen. Die jungen Regenten wollten in ihrer Session auch an andere Kinder denken und etwas Gutes tun. Daher haben sie sich dafür entschieden, das Projekt „Kinderrettungsanker“ von SKM-Rheydt mit einer Spende zu unterstützen.

Der Kinderrettungsanker möchte Kindern, die in eine Notlage geraten sind, einen sicheren Zufluchtsort anbieten. In Rheydt und Odenkirchen hat der Kinderrettungsanker bereits Geschäfte für sich gewonnen, in die Kinder gehen können, wenn sie sich verletzt oder verlaufen haben oder durch andere Umstände in Not geraten sind. Die dortigen Geschäftsleute wissen, wie sie hilfsbedürftigen Jungen und Mädchen helfen können und bieten ihnen einen sicheren Zufluchtsort. Jedes Geschäft, das sich beteiligt, erkennt man von außen an einem großen Aufkleber, auf dem symbolisch drei Kinder mit einem Rettungsanker dargestellt sind.