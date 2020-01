Karneval in Mönchengladbach : Jecke Partys und eine musikalische Zeitreise

Die Kinderprinzengarde ging bei ihrer Playback-Show auf eine Zeitreise und begeisterte so das Publikum. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach In der Burggrafenhalle Odenkirchen begeisterte die Kinderprinzengarde das Publikum. Im Ratssall wurde ein närrischer Geburtstag gefeiert, in Lürrip ein runder. Und es gibt noch mehr jecke Nachrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Empfang der Kinderprinzengarde Seit „Generationen“ präsentiert die Kinderprinzengarde zum Abschluss ihres Empfangs gleich zu Beginn eines neuen Jahres ihre Playback-Show. Am Samstag mussten die aktiven Mädchen und Jungen auf Zeitreise mit Opa Indiana Jones gehen, weil das aufgegebene Paket mit dem jecken Narrennest auf das Ausgabedatum 2020 vor Christi Geburt adressiert war. Bei dieser musikalischen Zeitreise durch die Jahrhunderte begeisterte die junge Garde ihre Besucher in der vollbesetzten Burggrafenhalle Odenkirchen. Hajo Hering, seit 2002 Vorsitzender und auch Hofmarschall des Kinderprinzenpaares, führte durch ein Programm, das die Zuschauer mitriss. Nicht nur Bürgermeister Michael Schroeren und der gesamte MKV-Vorstand, sondern besonders das Prinzen-Paar Axel I. und Niersius Thorsten hatten ihren Spaß an den Auftritten. Sie sahen den Sessionstanz der befreundeten Gäste von Schwarz-Rot Rheydt sowie die beiden Premieretänze der Kinderprinzengarde und die Einlage der beiden Solo-Mariechen Lea und Eva, einstudiert von Petra Beckers.

Lob für die Jugendarbeit gab es von MKV-Chef Gert Kartheuser: „Ich danke den Machern der Garde, den vielen Ehrenamtlichen, die für die Arbeit mit den Kindern einstehen. Besonderen Dank an Hajo Hering, dem es immer wieder gelingt, klasse Kinderprinzenpaare für uns auszusuchen.“ Die Kinderprinzengarde wurde 1961 gegründet, feiert also im nächsten Jahr ihren 60. Geburtstag. Sie begleitet das Kinderprinzenpaar Prinz Louis I. und Prinzessin Theresa I..



88 Jahre OB-Garde In alter Frische, so lautet der Schlachtruf der Gelb-Blauen Funken. Von der Frische hätten Ralf Radermacher (1. Vorsitzender) und sein Team bei den Vorbereitungen des närrischen Jubiläums der Garde des Oberbürgermeisters einiges gebrauchen können. Denn solch eine Planung ist schon stressig. Ralf Radermacher: „Für den Empfang am Sonntag im Rathaussaal musste reichlich Platz geschaffen werden. Immerhin haben sich um die 180 Gäste zur Gratulationscour angemeldet.“ So hatte auch Präsident und Kommandant Willi Gingter reichlich zu tun, um die Glückwünsche der Abordnungen von 20 Gastvereinen und befreundeten Gesellschaften entgegenzunehmen. Im Rahmen des gestrigen Empfangs wurde Gerhard Kölbel zum Ehrenmitglied der Garde ernannt.

Willi Gingter, Gerhard Kölbel und Ralf Radermacher (von links). Foto: Ilgner Detlef (ilg)



Prinzensäule An der Säule am Fuße des Abteiberges verewigt sich immer am ersten Sonntag des neuen Jahres das amtierende Prinzenpaar. Gestern waren es Prinz Axel I. und Prinz Niersius Thorsten. Bernd Gothe, MKV-Ehrenvorsitzender, erklärte am Samstag beim Empfang der Kinderprinzengarde, dass die von ihm versprochene Stele in Edelstahl für die Kinderprinzenpaare fertig sei. Sein Nachfolger, Gert Kartheuser, möchte nun diese Stele neben die Prinzensäule platzieren.

Sie sind jetzt verewigt: Axel I. und Niersius Thorsten. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Prinzenkutsche Seit Freitag fährt (bzw. wird gefahren) das Prinzen-Paar Axel und Thorsten mit einem Dienst-BMW (X7) zu den Auftritten, ebenso wie das Kinderprinzenpaar und der MKV-Vorstand. Die Wagen wurden von Faba-Autowelt im Hugo Junkers Hangar für die gesamte Session zur Verfügung gestellt. Seit einigen Jahren unterstützt Faba auf diese noble Art den Karneval in Mönchengladbach. Der BMW-Händler stellt außerdem sämtliche Bagagewagen im Veilchendienstagszug und die Fahrzeuge für die Kinderprinzengarde.

Die jecken Tollitäten bekamen von Faba eine Prinzenkutsche. Foto: Bauch, Jana (jaba)