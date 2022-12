Aktion der Inner-Wheel-Frauen Mönchengladbach Gulasch, Rotkohl und Spätzle für Obdachlose

Was ist eigentlich ein Inner Wheel? Beim Nachschlagen ergibt sich zunächst ein technischer Begriff, wenn zum Beispiel ein Innenrad zum Fahrrad geschaltet wird, wenn es benötigt wird. Es ist aber auch ein Innenrad, das in das „Rotarische Rad“ der Rotarier eingefügt ist, was für die Inner-Wheel-Frauen eine Nähe zu den Rotarierclubs vermuten lässt. Und dann gibt es die Inner-Wheel-Frauen, die ihr „inneres Rad“ dann in Schwung bringen, wenn es darum geht, Gutes zu tun – wie jetzt wieder geschehen. Sie sind Teil einer weltweit organisierten Frauenvereinigung.