Brauchtum in Mönchengladbach : Eine Feier statt zwei – Premiere gelungen

Brauchtum in Mönchengladbach

Die gemeinsame Parade in Eicken war ein Höhepunkt des Festes. Viele Gastbruderschaften nahmen teil. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Manchmal gelingt etwas besser, wenn man gemeinsame Sache macht: Das bestätigte sich beim zentralen Schützenfest zweier Bruderschaften in Eicken.

Aus zwei mach eins. Dies war am Wochenende in Eicken der Fall. Die beiden Schützenbruderschaften St. Vitus-Martinus Bruderschaft und der Bürgerschützenverein St. Franziskus Untereicken hatten nach etlichen Gesprächen vereinbart, nur noch ein Fest zu veranstalten. Und so feierten sie gemeinsam und erstmalig die Eickener Prunk- und Bäukirmes.