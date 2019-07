Hofcafé : Im Schatten chillen für den guten Zweck

Mönchengladbach Mehr als 100 Plätze stehen am Sonntag im Biergarten zur Verfügung. Geboten werden Live-Musik, Gegrilltes und selbstgebackene Kuchen.

Am Sonntag ist in Eicken viel los: Nicht nur der Greta-Markt mit seinen kreativen Angeboten ist ein Publikumsmagnet, rund um die Friedenskirche an der Margarethenstraße lädt ein Hofcafé, auch gern als Hof-Biergarten nutzbar, zum Genießen und Abkühlen unter der großen Kastanie ein. Es ist eins der großen Feste der evangelischen Friedenskirchengemeinde und wird von mehr als 40 Gemeindemitgliedern liebevoll vorbereitet. Das Hofcafé gibt es seit mehr als fünf Jahren. Wie immer kommen die Einnahmen der Stiftung Himmel und Erde für soziale Projekte der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde zugute.