Studium in Mönchengladbach : Nach 50 Jahren zurück im Vorlesungssaal

Studium in Mönchengladbach

Vor 50 Jahren haben sie ihren Abschluss an der Hochschule Niederrhein gemacht. Foto: Hochschule Niederrhein

Mönchengladbach 1971 wurde die Hochschule Niederrhein gegründet. Im selben Jahr machten insgesamt 27 Studenten ihren Abschluss. Ein halbes Jahrhundert später kehren sie zurück.

Zum 50. Geburtstag der Hochschule Niederrhein besuchten Absolventen des Jahrgangs 1971 noch einmal ihre ehemalige Wirkungsstätte. In den Fachbereichen Elektrotechnik und Informatik sowie Wirtschaftswissenschaften kamen ehemalige Studenten zusammen, die eins gemeinsam haben: Ihren Studienabschluss haben sie im Gründungsjahr der Hochschule Niederrhein gemacht.

Am Campus Süd in Krefeld kamen acht Alumni der Ingenieurschule für Elektrotechnik zusammen. Die Ingenieurschule ging 1971 in der Hochschule Niederrhein auf. Für den heutigen Fachbereich Elektrotechnik und Informatik begrüßte Prodekan Jürgen Quade die früheren Studenten: „Sie auch 50 Jahre später hier als Gemeinschaft zu sehen, freut mich sehr. Das spricht für Sie als Gruppe, aber auch für die Hochschule, da sie Bande fürs Leben formt“, sagte Quade.