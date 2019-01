Weihnachtsaktion für Blutspenden: Herzen sollen zum Blutspenden animieren

Mönchengladbach Nächste Termine sind am 4. Januar und 19. Februar.

„Fass Dir ein Herz …. und gehe zum Blutspenden“ – so lautete der Slogan, den die Kliniken Maria Hilf gemeinsam mit der Rechtsanwältin Doris Overlack-Kosel auf dekorative rote Kunststoffherzen drucken ließen. Die in der Klinik als Christbaumschmuck verwendeten sowie zur Mitnahme ausgelegten Herzen sollten dem im Weihnachtsmonat häufig vergessenem Thema Blutspende frische Aufmerksamkeit schenken. In der Advents- bzw. Weihnachtszeit ist die Motivation zu Sach- oder Geldspende regelmäßig erhöht. Wie allerdings der DRK zu berichten weiß, sinkt in dieser Zeit die Bereitschaft zur Blutspende.