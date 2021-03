Stadtgespräch Mönchengladbach : Ungewöhnliche Aufnahmen eines Dachdeckerbetriebs

Mönchengladbach Lothar Möller ist Unternehmer und Kunstliebhaber. Daher hat er beides miteinander verbunden. Er hat den argentinischen Fotografen Fabio Borquez beauftragt, die Mitarbeiter seiner Dachdecker-Firma kunstvoll zu porträtieren.

Borquez ist ein Mensch für starke Inszenierungen: spontan, kreativ, groß, wie auf den von ihm selbst organisierten Fotomarathons, bei denen Menschen ihn eine Viertelstunde buchen, in der er intensive Portäts fotografiert, die begeistern. Auch der Besuch der Kunst-Bloggerin Elke Backes ist auf deren Blog wunderbar dokumentiert: Wie Borquez einen eigentlich als Interview gedachten Termin in einen Videodreh mit Fotoshooting verwandelt. Borquez widmet sich in seinem Werk der Fotografie als Kunst: intensiv und einzigartig. Und hier kommt zusammen, was man zunächst nicht erwartet: Borquez hat die Belegschaft porträtiert, auf seine künstlerische Art und Weise. Doch wie fotografiert man Menschen, die zwar gut zusammenarbeiten und ihren Job verstehen, die aber ihre harte Arbeit und nicht ihr Gesicht im Vordergrund sehen? Borquez nimmt sie mit auf seine Mission. Er inszeniert sie, nutzt die Energie der Belegschaft für kraftvolle Bilder. So sind zwei beeindruckende Bildserien entstanden, mit der Individualität jedes Einzelnen im gemeinsamen Team. Und so wie Borquez die Belegschaft auf der einen Seite nahezu dramatisch in Szene setzt, so stellt er in der zweiten Serie die freundlich strahlenden Gesichter derselben Menschen gegenüber. Die Fotografien werden demnächst in dem Unternehmen und in der Außendarstellung eine wunderbare Rolle spielen: die einer Belegschaft, die Kompetenz und Freude an ihrer Arbeit ausstrahlt, nach innen und außen.