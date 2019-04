Zirkus-Liebe in Mönchengladbach : Gladbacherin heiratet Roncalli-Requisiteur

Mönchengladbach Vor zwei Jahren funkte es zwischen den beiden bei einer Zirkus-Vorstellung, nun haben sie einen gemeinsamen Sohn.

(cli) Sascha (42) und Lisa (27) haben sich am 19. März 2017 bei einer Vorstellung des Circus Roncalli in Mönchengladbach kennen gelernt. Sascha Müller kennt jeder, der das Roncalli-Zelt betritt, denn er steht am Haupteingang des großen Zirkuszeltes und sagt den Leuten, wo sie ihre Plätze finden. Er ist seit fast 25 Jahren bei Roncalli als Requisiteur und Logistikmitarbeiter. An diesem Nachmittag kam Lisa mit ihrem erstgeborenen Sohn Luca in die Vorstellung. Sascha fand Luca süß und wollte ihre Tickets upgraden. Beide bekamen Logenplätze von ihm. Nach der Vorstellung fragte Lisa nach Saschas Nachnamen beim Roncalli-Portier. Mit dieser Info fand sie ihn im sozialen Netzwerk Facebook und schrieb ihm eine Dankesnachricht. Beim nächsten Treffen funkte es bei Sascha. Lisa kam ihn in den Ferien in Deutschland und Österreich besuchen. Ihre Liebe wurde mit der Geburt ihres gemeinsam Sohnes Louis am 27. November 2018 in Mönchengladbach gekrönt. Nun wurde Louis getauft, die Eltern gaben sich ein Treueversprechen und anschließend wurde mit der gesamten Roncalli-Circusfamilie im „Café des Artistes“ gefeiert.