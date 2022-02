Mönchengladbach Spende : 5000 Euro für Mittagstisch des Arbeitslosenzentrums

Mönchengladbach Über einen Scheck über 5000 Euro konnte sich das Team des Arbeitslosenzentrums freuen. Woher das Geld kommt und was damit gemacht werden soll.

Den Scheck, den Bernd Brocker von der DZ Bank, und Andreas Jung , Generalbevollmächtigter der Gladbacher Bank, vorbei brachten, kann das Team des Arbeitslosenzentrums gut gebrauchen. 5000 Euro kommen in die Kasse. „Das wird in unser Angebot des vergünstigten Mittagstischs fließen“, sagt Justine Krause , Leiterin des Arbeitslosenzentrums. Zusammen mit Karl Boland , Vorstand des Trägervereins, hat sie den Scheck entgegengenommen.

Zu seinem Angebot „Beratung und Begegnung“ gehört der Mittagstisch, an dem bedürftige Menschen für zwei Euro eine Mahlzeit bekommen - inklusive sozialer Kontakte mit anderen Gästen. Durch die Pandemie und den Wegfall von Fördergeldern bringt dieses Angebot das Arbeitslosenzentrum in diesem Bereich in die roten Zahlen. „Eine Stiftung, die uns bisher unterstützt hat, hat Mönchengladbach verlassen“, sagt Justine Krause. Dazu kommt, dass das Land Zuschüsse in Höhe von 15.000 Euro gestrichen hat, weil nur noch der Bereich „Beratung“ gefördert wird, nicht aber der Bereich „Begegnung“.